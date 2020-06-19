Tuğçe Aral kimdir? Tuğçe Aral mesleği ne? Tuğçe Aral kaç yaşında, boyu kaç?
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Tuğçe Aral kimdir? Tuğçe Aral mesleği ne? Tuğçe Aral kaç yaşında, boyu kaç?

Tuğçe Aral ismi son dönemlerde gündemden düşmüyor. Düzgün fiziği ile sosyal medyayı sallayan Tuğçe Aral kimdir? Tuğçe Aral kaç yaşında, boyu kaç? Tuğçe Aral mesleği ne?

Tuğçe Aral kimdir? Tuğçe Aral mesleği ne? Tuğçe Aral kaç yaşında, boyu kaç?
19.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:02

2010 yılında katıldığı modellik yarışması ile adını duyuran, bu yarışma sayesinde Türkiye'nin 'bayan bacak' ünvanına sahip olan manken Tuğçe Aral kimdir? Tuğçe Aral kimdir? Tuğçe Aral mesleği ne? Tuğçe Aral kaç yaşında, boyu kaç?

TUĞÇE ARAL KİMDİR?

Tuğçe Aral'ın boyu 177 santimetredir.

Tuğçe Aral, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Televizyon sunuculuğu modellik yapmaktadır. Çemberlitaş Kız Lisesi Yabancı Dil bölümünü derece ile bitirmiş, sonrasında ise Kocaeli Üniversitesi lisans eğitimi görmüştür.

İngilizce öğretmenliği de yapan ünlü model, 2013'te Best Model of Turkey güzellik yarışmasını derece ile kazanarak gündem olmuştur.

Tuğçe Aral yarışmadan sonra Türkiye'nin Best Swimsuit'i seçilmiştir.

Tuğçe Aral, 2014 yılında da katıldığı Miss Freedom Of Turkey yarışmasında birinci seçilerek kraliçe unvanı almıştır.

Birçok yarışmada da jüri olarak yer alan Aral, birçok katalog çekiminde yer almıştır.

Tuğçe Aral kimdir? Tuğçe Aral mesleği ne? Tuğçe Aral kaç yaşında, boyu kaç?
Tuğçe Aral
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