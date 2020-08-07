Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Sık sık paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden 42 yaşındaki Tuğba Özay, son olarak pembe cesur mayosuyla poz verdi. Özay'ın fotoğrafındaki göğüs ucu detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldelerine atan ünlü isimlerin başında Tuğba Özay geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özay, Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Tatilinden her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan 42 yaşındaki Tuğba Özay son olarak pembe mayosuyla verdiği pozları paylaştı. Özay'ın kısa sürede beğeni yağan pozlarına takipçileri de sessiz kalamadı. Fotoğrafta göğüs uçları görünen Özay'a kusursuz fiziği üzerinden yorum yağdı. İşte Tuğba Özay'ın cüretkar pozları...