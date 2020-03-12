Tuğba Melis Türk yarışmalara doyamadı!
Böbrek Sağlığını Korumak İçin '8 Altın Kural' parkuru, sağlık için mücadele edilen gerçek bir Survivor yarışına sahne oldu.
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Böbrek Sağlığını Korumak İçin 8 Altın Kural" etkinliğine Tuğba Melis Türk, Hasan Yalnızoğlu ve öğrenciler& ; katıldı.
ÜNSPED kapalı spor salonunda& ; gerçekleştirilecek etkinlikte, parkurda yarışan öğrencilere ve ünlülere tribünleri dolduran öğrenciler alkışları ile destek oldu.
Kaynak: Snob Magazin