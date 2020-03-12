Tuğba Melis Türk yarışmalara doyamadı!
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Tuğba Melis Türk, Hasan Yalnızoğlu, Timur Erk, Magazin

Tuğba Melis Türk yarışmalara doyamadı!

Böbrek Sağlığını Korumak İçin '8 Altın Kural' parkuru, sağlık için mücadele edilen gerçek bir Survivor yarışına sahne oldu.

12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Tuğba Melis Türk yarışmalara doyamadı!

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Böbrek Sağlığını Korumak İçin 8 Altın Kural" etkinliğine Tuğba Melis Türk, Hasan Yalnızoğlu ve öğrenciler& ; katıldı.

ÜNSPED kapalı spor salonunda& ; gerçekleştirilecek etkinlikte, parkurda yarışan öğrencilere ve ünlülere tribünleri dolduran öğrenciler alkışları ile destek oldu.



Kaynak: Snob Magazin

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