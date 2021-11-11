Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu canlı yayında birbirine girdi

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de bir araya getiren 'Al Sana Haber' adlı programda kavga çıktı. Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajlar ifşa etmesiyle gündeme gelen Ece Ronay'ın konuk olduğu yayında ortalık bir anda gerildi ve sunucular arasında tartışma çıktı.

"ECE'Yİ KÜRT OLDUĞU İÇİN LİNÇ ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞIYIM"

Deniz Akkaya'nın kendisine terör örgütü üyesi demesi üzerine konuşan Ece Ronay, "Sırf Kürt olduğumdan dolayı ayrımcılık yapıyorlar, benim PKK ile ne ilgim olabilir. Ben siyasetten dahi anlamam" dedi. Ronay'ın sözlerinden sonra araya giren Nihat Doğan ise "Ece Ronay'ı giydiği kıyafeti, müziğini eleştirebilirsiniz ama Kürt kimliği üzerinden kıza itibar suikastı yapanlar, sadece Kürt olduğu için bir terör örgütü ile bağdaştıranlar ve linç etmeye çalışanların karşısındayım. Bak buda böyle biline. Yeter artık. Arkadaşlar şuraya bağlıyoruz ben Kürt'üm ırkımla da gurur duyuyorum. Değil bir defa, ben bin defa dünyaya gelsem Kürt Fatma'nın, Muşlu Kürt Fadıl'ın oğlu olarak dünyaya gelmek isterdim" dedi.

TÜRK BAYRAĞI AÇARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Doğan'ın sözlerine sinirlenen Tuğba Ekinci ise Türk Bayrağı açarak "Biz de Türk'üz Nihat bey hayırdır bir dakika bayrak tutarken bunu söyle" ifadelerini kullandı. Ekinci'nin bu hamlesine sinirlenen Nihat Doğan ise "Tuğba Ekinci bayrağı tutmaya gerek yok, bu bayrak başımın üzerinde. Bu bayrak Türk'ün ve Kürt'ün bayrağıdır. Bu bayrak Arap'ın da bayrağıdır. Bırakın artık şu ırkçılığı biz bayrakçılık yapmıyoruz. Tuğbacım bu da yanlış. Hep Kürt'ün yanında bir bayrak tartışması, vatan dayatması , Atatürk'ü de andık şimdi bu yaptığın şey yanlış" diyerek tepki gösterdi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Tuğba Ekinci ise "Türkiye Cumhuriyetinde derken Türk'üm demeyi bileceksiniz Nihat Doğan, Alevi de olsan, Türk'üm ama Aleviyim desen Allah Allah. Ölür müsün söylesen ne olur Nihat" şeklinde konuştu. Seyhan Soylu ile de tartışmaya başlayan Ekinci, canlı yayını terk etti. Sunucu Ebru Polat'ın sakinleştirmeye çalıştığı Ekinci, yayına geri dönerek Soylu ile tartışmaya devam etti.

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