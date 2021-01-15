Tuğba Ekinci kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tuğba Ekinci hayatı ve biyografisi nedir?
Tuğba Ekinci kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tuğba Ekinci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?
Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977, Kars Türk pop müzik şarkıcısı.
Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı.
Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.
ALBÜMLERİ
2005: O Şimdi Asker
2007: Boynuz
2008: Condom
2010: Yanma Demezler
2011: 100 Derece
2013: Hadi Kızım
2014: Git Git Gör Gününü
2016: Para Babası
2018: Türkiye'nin Aslanları
2020: Son Dakika