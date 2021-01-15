Tuğba Ekinci kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tuğba Ekinci hayatı ve biyografisi nedir?
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Tuğba Ekinci kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tuğba Ekinci hayatı ve biyografisi nedir?

15.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:53
Tuğba Ekinci kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tuğba Ekinci hayatı ve biyografisi nedir?

Tuğba Ekinci kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tuğba Ekinci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977, Kars Türk pop müzik şarkıcısı.

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı.

Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

ALBÜMLERİ

2005: O Şimdi Asker

2007: Boynuz

2008: Condom

2010: Yanma Demezler

2011: 100 Derece

2013: Hadi Kızım

2014: Git Git Gör Gününü

2016: Para Babası

2018: Türkiye'nin Aslanları

2020: Son Dakika

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