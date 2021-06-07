Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya öfke kustu
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Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya öfke kustu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kırmızı Oda'da rol alan Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce Acun Ilıcalı'ya "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" diyerek sitem etti. Petekkaya'nın paylaşımlarını gören Tuğba Ekinci "Adamsan aç telefonu söyle. Hayırdır klavyeden ahlak kesmeler" diyerek oyuncuya tepki gösterdi.

Oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül aldığını görünce sosyal medyada hesabından Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. Oyuncu yaptığı paylaşımda "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullandı. Ilıcalı ise "Benim kanalımda dizi yapan adam bana küfür ediyor" diyerek karşılık verdi.

"SANA NE KERİMCAN'DAN ACUN'DAN"

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuya bir yorum da şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Instagram hesabından Erkan Petekkaya'ya ateş püsküren Ekinci, "Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan'dan Acun'dan TV8'den. Sen önce melek gibi karına sadık ol kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle hayırdır klavyeden ahlak kesmeler" yazdı.

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı için 'Senin kanalında olduğum için utanıyorum' diyen Erkan Petekkaya'ya öfke kustu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
ERAY IÇKAYA: kerimcan durmaz a ödül vermesi güzelleme yapması normaldir. çünkü acun türkün aile örf ve kültürünü yok etmek amacı ile atanmış bir validir. o da onu atayanları utandırmıyor işini güzel yapıyor.
Cevap Yaz 8 52 Yayından Kaldır
OSMAN TUNA : Onlardan sanane diyorsun da ablacım o halde Erkan'dan sanane ?
Cevap Yaz 6 58 Yayından Kaldır
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Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya öfke kustu - Haberler Magazin
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