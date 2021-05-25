Tuğba Anlak'ın erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi davasında mütalaa

Büşra ÇOBAN / İstanbul, DHA -ARNAVUTKÖY'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Büşra ÇOBAN/ İstanbul, DHA -ARNAVUTKÖY'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Murat Uslu hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini talep etti. Diğer iki sanığın ise beraati talep edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Uslu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile getirildi. Şikayetçilerden Tuğba Anlak'ın kardeşi Ümmüye Anlak ile avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Murat Uslu ile maktüle Tuğba Anlak arasında tartışma yaşandığı, sanığın bir el ateş ederek maktüleyi öldürdüğünü ifade etti. Mütalaada, ölüme neden olan mermi çekirdeğinin yerden sekerek isabet ettiği, ardından sanıkların olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. Mütalaada, sanık Uslu'nun maktüle karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası istendi. Sanık Uslu'nun "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ise beraati talep edildi. Diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürme" suçundan beraatleri talep edildi.

TAHLİYE TALEBİNE RETMütalaaya karşı şikayetçi avukatlarından Hande Gündoğdu, "Savcının kurşunun yerden sekerek geldiği şeklindeki saptamasıyla kasten ölüm şeklindeki vasıflandırması bize göre kendi içinde çelişmektedir. Bu hususun giderilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatlarından Selçuk Oral ise "Merminin yerden sekerek geldiği en baştan sabittir. Sanığın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık Murat Uslu'nun tutukluluk halinin devamına ve sanık Mustafa Ünver hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, ertelendi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILARDuruşma sonrasında Tuğba Anlak'ın ailesinin avukatları, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapıldı. Tuğba Anlak'ın kardeşi Leyla Arslan, "Adalete güvenmek istiyorum. Çocuğuna ben bakıyorum. İki sene oldu. Hala daha aynı şeyler. O tabanca oraya kendi kendine girmiyor. Her şey belli" dedi. İlknur Gültekin ise "Kardeşim öldü, 1,5 yıl oldu, gitti, gelmeyecek. Fakat böyle olursa bu kadın cinayetleri böyle olmaya devam edecek. Üzgünüm, umduğumuz gibi olmadı" diye konuştu.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken; "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı