Tuğba Anlak cinayetinde ATK raporu geldi
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Tuğba Anlak cinayetinde ATK raporu geldi

10.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:06
Tuğba Anlak cinayetinde ATK raporu geldi

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi.

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi. Dava dosyasına gelen ATK raporunda, cinayette kullanılan silahın bozuk olmadığı kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Uslu SEGBİS yoluyla bağlanırken, Tuğba Anlak'ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

ATK RAPORU DAVA DOSYASINA GELDİ

Duruşmada, silahın ve merminin incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporun geldiği belirtildi. Raporda, olayda kullanılan tabancanın mekanik arızasının bulunmadığı ve bu sebeple tabancanın, beton gibi sert zemine düşürülmesi ile patlamayacağı vurgulandı. ATK tarafından hazırlanan raporda, olayda kullanılan tabancanın ateşlenebilmesi için tetiğe 3,5 kilogram civarında basınç uygulanması gerektiği kaydedildi.

"MÜVEKKİLİMİZ ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEMİŞTİR"

İstemeden ateşlenen tabancanın mermisinin yerden sektiği kanaatinde olduklarını belirten sanık avukatı, "Bu sebeple bu hususu ortaya koyabilecek Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesini talep ediyoruz. Müvekkilimiz esasen öldürme kastıyla hareket etmediği gibi yaralama kastıyla dahi hareket etmediği delillerle ortaya konulmuştur. Bu nedenle 1,5 yıldır tutuklanan sanığın gerekirse adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamı ile eksikliklerinin giderilmesini talep etti.

Sanık Murat Uslu'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, diğer hususlarla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan 1. İhtisas Dairesi'nin düzenleyeceği raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

"PLANLANMIŞ PROGRAMLANMIŞ BİR CİNAYET OLARAK GÖRÜYORUM"

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Tuğba Anlak'ın ablası Ümmüye Anlak, "Katilin avukatları ısrarla öldürmek istemediğini söylüyor. Ben de buradan soruyorum vurmak istemediyse neden kapıdan değil de camdan girdi diye soruyorum. Kızı içeride olduğu için kızı her şeyi gördü. Avukatımızın da dediği gibi annesini kanına ketçap diye baktı. Planlanmış programlanmış bir cinayet olarak görüyorum. Asla yanlışlıkla olduğuna inanmıyorum. Zaten kamera kayıtlarında görüldüğü gibi camdan içeri giriyor. Her şey iki saniye içerisinde oluyor. Vuruyor ve kaçıp gidiyor. Yanındaki yardakçısıyla beraber. Yardakçısı da hala dışarıda onu da anlamış değilim. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Uslu'nun 'kasten öldürme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer şüpheliler Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(İrem Demir/İHA)

Tuğba Anlak cinayetinde ATK raporu geldi
Tuğba Anlak cinayetinde ATK raporu geldi
Tuğba Anlak cinayetinde ATK raporu geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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