Tuğba Altıntop, Lenf Kanseri Olduğu Sırada Kendisine Hakaret Eden Menajere Açtığı Davayı Kazandı

Tuğba Altıntop, lenf kanseriyle mücadele ederken kendisini menajeri olarak tanıtıp 'Reklam yapıyor' diye açıklama yapan Uğur Türkmen'e dava açtı. Sahte menajer, 105 gün adli para cezasına çarptırıldı.

"REKLAM YAPIYOR" DEDİ

Tuğba Altıntop, eşi ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan boşandığı günlerde lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı. Olayın ardından, kendisini Altıntop'un menajeri olarak tanıtan Uğur Türkmen, bir televizyon kanalına çıkarak "Tuğba Altıntop albüm satışı artsın diye reklam yapıyor" demişti.

HAKARET SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Sabah'ın haberine göre, Altıntop, sahte menajer Türkmen'i savcılığa şikayet etmişti. Türkmen, suçunu kabul edip uzlaşma talebinde bulundu ancak Altıntop reddetti. Sahte menajere, hakaret suçundan dava açıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada menajer, hakaret suçundan günlüğü 20 lira olmak üzere 105 gün adli para cezasına çarptırıldı. Türkmen hakkında verilen ceza, iyi hal indirimiyle 87 güne düşürüldü. Türkmen, Altıntop'a bin 740 lira ödeyecek.