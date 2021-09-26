Tüfenkci: "Üreticinin her zaman yanındayız"

MALATYA (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir programda yaptığı açıklamada, üreticilerin ve çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün DAP kapsamında 'Çoban Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Projesi'nin tanıtım ve teşekkür toplantısına katıldı.

"Türkiye'de örnek projelerden bir tanesi"

Sözlerine Çoban Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Projesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Tüfenkci, "Çoban Yaşam Alanları Projesinin iyileştirilmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'de de örnek projelerden bir tanesi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Bakanlığımızın örnek projeleri arttırma noktasında ve teşvik noktasındaki DAP bölgemizin desteklediği projelerden bir tanesi. Biz hükümet olarak tarımın desteklenmesi noktasında bütçenin yüzde birine yakın bölümünü tarıma desteklere ayırıyoruz. Bir kısım kırsal kalkınma desteklerimizle beraber tohum desteklerimiz de verilmeye başladı. Çiftçilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin sayısının arttırılması, çoban barınaklarımızın ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi önemli. Burada yaşayan köylülerimizin daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda hayatına devam etmesi, kentten kırsala dönüşme hedeflerimize de yaklaşma anlamı taşıyor. Bu bakımdan baktığımız zaman yaşam alanlarının mobil olması, ihtiyaca ve bölgeye göre taşınabilirlik göstermesi önemli. Amacımız ve dileğimiz ilimizin farklı ilçelerinde de bu tür yaşam alanlarının hayata geçirilmesi. bu birliklerimiz çeşitli alanlara taşıyabilir, devlet millet iş birliği ile daha da geliştirilebilir. Bu tür projelerin alt yapıları geliştirilebilir, gerçekten örnek bir proje. Yaklaşık 500 bin TL'ye yakın gideri olan bu proje için Belediyelerimiz yollar yapmışlar, alt yapı yapmışlar. Buranın tüm İhtiyaçları karşılanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA