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Tüfenkci : "Muhalefet her gelişmeyi kara propagandaya dönüştürüyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Tüfenkci :

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Darende İlçesi'nde yaptığı konuşmada, "Muhalefet yaşanan her gelişmeyi kara propagandaya dönüştürüyor" dedi.

MALATYA (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Darende İlçesi'nde yaptığı konuşmada, "Muhalefet yaşanan her gelişmeyi kara propagandaya dönüştürüyor" dedi.

Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, vatandaşların taleplerini dinleyerek, çözüm için ilgili kurumlarla görüştü.

Darende'nin Ayvalı Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Bülent Tüfenkci, yaşanan her gelişmeyi kara propagandaya dönüştüren bir muhalefet anlayışının olduğunu söyledi.

Tüfenkci, pandemi sürecinde dünya ülkelerinin sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Dünya bir pandemi sürecinden geçiyor. Bu durum dünyanın her ülkesini olduğu kadar, Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor. Örneğin Almanya'da akaryakıt ürünleri neredeyse 2 Euro civarında. İngiltere'de halk benzin sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere tüm dünyada bir enerji sorunu yaşanıyor. İnşallah biz ülke olarak bu sorunları aşacağız. Daha önce nasıl bir çok sorunun üstesinden geldiysek bu sorunu da sizin destekleriniz ile çözeceğiz İnşallah. Bakıldığında gündemde olan bir yurt meselesi var. Geçen sene üniversiteyi kazanan öğrenciler de yurt kaydı yapmamıştı. Bu sene yeni kazanların da yurt talebinde bulunmasıyla birlikte bir birikme söz konusu oldu. Türkiye yurt kapasitesini sekiz kat arttırdı. Şartlar önceye göre çok iyi durumda. Ancak muhalefet her gelişmeyi kara propagandaya dönüştürüyor. Bu kirli siyasete başvuruyor" diye konuştu.

"2023 seçimlerine giderken muhalefet bütün kirli argümanlarını kullanıyorlar"

Ayvalı'nın sorunlarıyla ilgili de konuşan Tüfenkci, "Biz Ayvalı'yı önemsiyoruz. Yol, kanalizasyon ve su problemlerini MASKİ Genel Müdürüne ilettik haftaya gelip bizzat yerinde görecek ve çözüm noktasında gereken yapılacak. Yine arıtmayı da konuştuk. Çözüm kısa sürede bulunacak. Yeter ki siz bize destek verin. 2023 seçimlerine giderken muhalefet bütün kirli argümanlarını kullanıyorlar. CHP'si HDP'si birlikte hareket ediyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Tüfenkci : Muhalefet her gelişmeyi kara propagandaya dönüştürüyor

Tüfenkci : Muhalefet her gelişmeyi kara propagandaya dönüştürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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