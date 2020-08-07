Tüfekli teyze soyguncuları böyle püskürttü Tüfekli teyze soyguncuları böyle püskürttü Konya'da bir kuyumcu, dükkanına gelerek soymak isteyen iki şüpheliden birini vurarak etkisiz hale getirdi.

Tüfekli teyze soyguncuları böyle püskürttü

KONYA - Konya'da bir kuyumcu, dükkanına gelerek soymak isteyen iki şüpheliden birini vurarak etkisiz hale getirdi. İş yeri sahibinin diğer şüpheliyi de etkisiz hale getirerek yakaladığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sultan Caddesi üzerinde bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcuya müşteri gibi giren Ahmet Tuger iş yeri sahibine oyalarken dışarıda bekleyen diğer şüpheli Mustafa Hazır elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. O sırada işyeri sahibinin eşi Raziye Koyuncu'da işyerinin arka kısmından aldığı pompalı tüfeği şüphelilere doğrulttu. Şüphelinin bir anlık dalgınlıklarından yararlanan iş yeri sahibi, şüpheliyi tabancasıyla bacağından yaraladı. Raziye Koyuncu ise bu sırada şüphelilerin kaçmaması için dükkandan çıkarak kapıyı kapattı.

Yaralı olay yerine gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletle kuyumcuya müşteri gibi gelen şüphelinin arkasından tüfekle diğer şüphelinin gelmesi, elindeki tüfeği iş yeri sahibine doğrultması, iş yeri sahibinin eşinin başka bir tüfeği şüpheliye doğrultması ve dükkan sahibinin şüphelilerden birini vurduktan sonra etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

İş yeri sahibinin kardeşi Ahmet Koyuncu, olay olduktan sonra geldiğini ifade ederek, "İki hırsız girmiş içeriye birisi olay anında vurulmuş. Polisler geldiler hastaneye götürdüler. Husumet yoktu, normal rutin bir gasp olayıydı" dedi.

Kaynak: İHA