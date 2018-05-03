Tüfekli Bir Kişi Öldüren Zanlı Yakalandı

Mardin'de bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı, Kızıltepe polisinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Medya Mahallesi Yoldere yolu üzerinde meydana gelmişti. H.E., ismindeki şahıs tarafından telefonla aranan Ali Eren (23), kuzeniyle geldiği olay yerinde pompalı tüfekle vurulmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Eren'in cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin hemen ardından çalışma başlattı. Olay yerine yakın güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin araştırması sonucu şüphelinin kiraladığı aracı terk ederek başka bir araçla kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın H. E., olduğunu tespit eden ekipler operasyon başlattı. Ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. H.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. - MARDİN