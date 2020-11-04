Tüfekle vurulan köpeğine sarılarak böyle feryat etti
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Tüfekle vurulan köpeğine sarılarak böyle feryat etti

04.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:04
Tüfekle vurulan köpeğine sarılarak böyle feryat etti

Afyonkarahisar'da, Antalya'dan misafirliğe gelen kadının tuvaletini yapmak için bahçe çıkardığı köpeği tüfekle vurularak telef edildi. Hayvanı kanlar içinde gören genç kadın ise köpeğine sarılarak sinir krizleri geçirdi.

Afyonkarahisar'ın, Dinar ilçesine bağlı Duman köyünde meydana gelen olayda, Aliye Kaçmaz ailesini ziyaret etmek için Antalya'dan köye geldi.

KÖPEĞİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Yanında getirdiği labrador cinsi Ateş isimli köpeği bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için evin bahçesine çıktıktan hemen sonra silah sesi geldi. Sesin geldiği yöne giden Kaçmaz köpeğinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ardından aile üyeleri ile birlikte köpeğe müdahale etmeye çalışan Kaçmaz hayvanın telef olduğunu görünce sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. 'Ben sensiz ne yaparım oğlum aç gözünü' diyerek feryat eden genç kadını anne ve babası güçlükle sakinleştirebildi. Telef olan hayvan sonrasında ailenin uygun gördüğü bir yere gömüldü.

ŞÜPHELİ, İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Olayın ardından ailenin ihbarı ile bölgeye gelen jandarma ekipleri ise hayvanı vurduğu öne sürülen T.A'yı ifadesi alındıktan sonra serbest bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: TELEF OLMADI KATLEDİLDİ VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ. . .
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