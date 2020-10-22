Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

ADIYAMAN'da, tüfeğini temizleyen Zeynal Canlı (43), iddiaya göre kazayla kendisini vurdu.

ADIYAMAN'da, tüfeğini temizleyen Zeynal Canlı (43), iddiaya göre kazayla kendisini vurdu. Yaralanan Canlı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Zey köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Zeynal Canlı, evinde tüfeğini temizlediği sırada iddiaya göre tetiğe dokundu. Patlayan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Canlı, çağırılan sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Canlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN