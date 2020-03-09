Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'den ziyaret Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, İstiklal ve Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, İstiklal ve Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, okullardaki kadın öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.

Kaymakam Sevgili, kadınların bir gün değil, her gün hayatın her anında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdür Selim Yaşar Kalkan da yer aldı.

Kaynak: AA