Tufan Taştan kimdir? Fox Çalar Saat konuğu Tufan Taştan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi

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TUFAN TAŞTAN KİMDİR?

Tufan Taştan (d. 27 Haziran 1988, Ankara), Türk yönetmen ve senarist.

Üniversite yılları boyunca Sahne Dışı, Kızıl Davul, Direniştesanat gibi sanat kolektiflerinin kuruluşunda yer aldı. Bu yapılarda sokak tiyatrosu, happening ve performans sanatı üzerine pratik ve teorik çalışmalar yaptı. Ürettiği projelerle Türkiye ve Avrupa'da birçok etkinlikte konuşmacı, metin yazarı, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. Çeşitli dergi ve gazeteler için kültür-sanat alanında yazılar kaleme aldı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Söz Uçar (2017), Vitrin (2014), Bir Kelime (2013), +Değer (2012), Ve Jülyet(2011) adlı kısa filmleriyle sinema dünyasına adım attı.

Tufan Taştan'ın senaryosunu Barış Bıçakçı ile birlikte yazdığı, yapımcılığını İstanbul Digital Film ve Yapım-eki'nin üstlendiği ilk uzun metraj sinema filmi Sen Ben Lenin'dir.

EĞİTİM HAYATI

Sarar İlkokulu ve Batıkent Lisesi'ni Ankara'da tamamladıktan sonra 2005 yılında girdiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü'nü ve 2007 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Uzay Bilimleri Bölümü'nü yarıda bıraktı. Lisans eğitimini 2008-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde ve çift anadal ile İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

2014 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programını ve 2017 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Yüksek Lisans programını tamamlamadan bıraktı.

KARİYERİ

2010 yılında kuruculuğunu üstlendiği Yapım-eki film işleri şirketi bünyesinde kısa filmlere ve projelere imza attı. Ulusal ve uluslararası festivallerde filmleriyle birçok ödül kazandı. Kısa film festivallerinde juri üyeliği görevini üstlendi. Cermodern Sanatlar Merkezi bünyesinde projesini yazdığı sinema ve görsel-işitsel sanatlar alanında faaliyetler gösteren CAVA Enstitü'nün (Cinema and Audio Visual Arts) İcra Kurulu Üyeliğini ve Program Yönetmeliğini yaptı. 2012-2015 yılları arasında Cermodern Sanatlar Merkezi ve Büyülü Fener Sinemaları'nda düzenlediği atölyeler, seminerler, masterclasslar aracılığıyla yüzlerce katılımcıyı amatör ve profesyonel olarak sinema serüveni ile buluşturdu. CAVA Enstitü'de "Bir Film Yaratmak", "Gerilla Film Yapımı", "Anlat Bana Sinama" gibi atölyelerin eğitmenliğini yaparak disiplinler arası film yapım uygulamalarını ve pratiklerini anlattı. Türk Eğitim Derneği'nin sinema çalışmalarında ve hizmetiçi eğitimlerinde öğrencilere ve öğretmenlere sinamalı dersler verdi. 2014-2016 yılları arasında TED, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TRT Radyo gibi kurumların projelerinde ve festivallerinde danışmanlık görevini üstelendi.

FİLMOGRAFİ

2011 : Ve Jülyet

2012 : Artı Değer

2013 : Bir Kelime

2014 : Vitrin

2017 : Söz Uçar

2020 : Sen Ben Lenin

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