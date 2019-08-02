TÜDEMSAŞ ve özel sektör işbirliğiyle ABD'ye vagon ihracı

SİVAS'ta 1939'da kurulan ve 80 yıldır vagon üretim ve bakımını yapan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.(TÜDEMSAŞ), Gökyapı firması işbirliğiyle üretilecek olan 80 feet'lik mafsallı konteyner taşıma vagonu için protokol imzalandı. Üretilecek vagonlar Dünya'nın birçok bölgesinde kiralama hizmeti veren, uluslararası bir şirket konumundaki ABD'li GATX firmasına ihraç edilecek.

Yurt dışına ihraç edilecek Sggrs tipi konteyner taşıma vagonun ortak üretimi için TÜDEMSAŞ ve Gökyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş firması arasında protokol imzalandı. TÜDEMSAŞ Toplantı salonunda düzenlenen imza törenine konuk olarak katılan ABD'li GATX firmasının temsilcileri, imzalanan protokol öncesi fabrika sahasını gezerek, test aşamasındaki vagon üzerinde incelemelerde bulundu.

TÜDEMSAŞ ve Gökyapı işbirliğiyle üretilecek olan vagonun özellikleri hakkında bilgi veren TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu Ortak imalatını yapacağımız 80 feetlik mafsallı, Sggrs tipi yük vagonunun boyu 26,39 metre, darası 24 bin 700 kilodur. Bu vagonun darası benzerlerine göre daha hafiftir. Vagonumuz bir seferde, 4 adet 20 feet'lik veya 2 adet 40 feet'lik konteyner taşıyabiliyor. Tam dolu iken maksimum hızı saatte 100 kilometre, boşken maksimum hızı ise saatte 120 kilometredir dedi.

Üretim yapmanın, katma değer oluşturmanın, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat yapmanın Türkiye için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Mehmet Başoğlu İmzalayacağımız bu protokolle 'Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında 100 ayrı etkinlik' projesine 101'inci etkinlik olarak katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde ve şirketimizin 80'inci yılında ihracata konu bu vagon imalatı projesi imza törenini gerçekleştirmekten onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemize, milletimize, TÜDEMAŞ'a, Gökyapı ve GATX firmalarına hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.

Gökyapı firması sahibi Nurettin Yıldırım ise, Öncelikle hem GATX firmasına hem de sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılı oluruz. Bugün ön denetim gibi bir süreçten geçtik. Bazı eksikliklerimiz var ama bunları eminim ki düzelteceğiz ve müşterimizi memnun edeceğiz. Devamı da gelecektir. TÜDEMSAŞ yönetiminin de destekleri burada çok önemli. Desteğiniz için teşekkür ediyorum dedi.

TÜDEMSAŞ ve Gökyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ayrıca bu yıl içerisinde Almanya'ya 18 adet Megaswing vagon üretilmesi ve Avusturya'ya da 120 adet boji ihracatı yapılması yönünde protokol imzalanmıştı.

Kaynak: DHA