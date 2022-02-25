TÜDAM, Türk dünyasını Eskişehir'de buluşturdu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÜDAM), Türk Dünyası ülkelerinin kültürel zenginliğine önemli katkılar sunmaya devam ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir'in tarihsel arka planıyla birleşen TÜDAM'ın, turistlerin de yoğun uğrak noktalarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2017 ocak ayında hizmet vermeye başlayan TÜDAM'ın halihazırda hem çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığı hem de yürüttüğü pek çok faaliyetle Anadolu Üniversitesine, Eskişehir'e ve tüm Türk dünyasına önemli hizmetler sunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal, kültürel, sanatsal ve akademik pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği ve yürütüldüğü merkezin yalnızca bir müze olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Merkezin önemine değinen Topal, şunları kaydetti:

"Türk dünyası dediğimiz coğrafya bizim gönül coğrafyamızdır. Önemsenecek bir nüfusa sahibiz. Bizim bu coğrafyayla gönül birlikteliğimize İsmail Gaspıralı'nın tabiriyle, 'Dilde, fikirde ve işte birlik' prensibini yerleştirmemiz gerekiyor. Bu 15 bin metrekare kapalı alanın kubbesi zaten bizim için Türk dünyasının en büyük simgesidir, otağı simgeler. Dolayısıyla bu otağın altında Türk dünyasının önemli isimleri var. TÜDAM'da matematik, geometri, astronomi, edebiyat ve tarih gibi alanlarda çok değerli çalışmalara imza atmış, fikirleriyle dünyaya büyük katkılar sunmuş kırk ismin silikon heykeli var. Üst tarafta geleneksel mimarimizi temsil eden dört temel birimimiz var. Tarihi şahsiyetleri de buraları gezerken görmeniz mümkün. Ayrıca konserlere, toplantılara ve etkinliklere ev sahipliği yapan amfi tiyatromuz var."

"Türkiye'nin tek müzik terapi ünitesi TÜDAM'da"

Topal, TÜDAM'ın Türkiye'de bulunan "tek" müzik terapi ünitesine ev sahipliği yaptığına da değinerek "Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı Türkiye'nin tek müzik terapi ünitesi de burada. Prof. Dr. Şükrü Torun'un nezaretinde hazırlanmış bir ünite orası. Orada gerekli görülen danışanlarımız için müzik aracılığıyla terapi yapılıyor. Burada konuşma bozukluğu, Alzheimer hastalığı gibi sıkıntılar yaşayan hastalarımıza müzikle tedavi yöntemi uygulanıyor. Tecrübe odamız var. Misafirlerimiz eğer enstrüman yetenekleri varsa buradaki enstrümanlarımızı deneme imkanına da sahipler." ifadelerini kullandı.