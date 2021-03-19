TÜBİTAK yarışması bölge finaline 9 proje ile katılacaklar
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TÜBİTAK yarışması bölge finaline 9 proje ile katılacaklar

19.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:28
TÜBİTAK yarışması bölge finaline 9 proje ile katılacaklar

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi; '52. TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışması'nda 9 proje ile Bursa Bölge Finali'ne katılacak.

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi; '52. TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışması'nda 9 proje ile Bursa Bölge Finali'ne katılacak.

Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, yarışmalarda her geçen sene çıtayı biraz daha yükseltiyor. Eskişehir'de 'Erasmus+ Projeleri'nde bir marka haline gelen okul; 'TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışmaları'nda da başarılarını arttırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi; daha 2 dönem mezun vermesine rağmen bu yılda kendinden bekleneni gerçekleştirerek, '52. TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışması'nda, 9 proje ile Bursa Bölge Finali'ne katılacaktır.

"Proje Danışman öğretmenleri Temel Gündoğdu ve Betül Öztürk koordinatörlüğünde; Arife Beyza Aras, Aslı Bolat, Sinef Merve Aslan, Pınar Yıldırım, Gülru ve Gülfem Çakıroğlu, Nehir Yaman, Zeynep Eda Gencik, Özge Nur Çelik, Gülce Yumrukaya, Derya Meriç Livanur Cansevdi ve Elif Ülkü Atak, Sude Bayraktar, Buse Betül Soylu, Kevser Irmak Yılmaz, Ceren Uzungel, Zehra Biyçe Koç' un hazırlamış olduğu projeler, Bursa Bölge Finali'nde yarışmaya hak kazanmıştır.

Okul Müdürü Aynur Özden, "Projelerin hazırlanmasında emeği geçen başta öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi ailesini kutlar başarılar dileriz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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