TÜBİTAK ve British Council'dan bilim ve teknoloji alanında ikili iş birliği Türkiye ve Birleşik Krallık arasında, bilim ve teknoloji iş birliklerini desteklemek amacıyla hayata geçen Newton-Katip Çelebi Fonu, TÜBİTAK işbirliğiyle Institutional Links Programı için açık çağrı başlattı.

Sağlık, tarım ve gıda, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, otomotiv gibi birçok alanda projelerin kabul edileceği açık çağrıya, 12 Haziran 2020 tarihine kadar British Council web sayfası ve TÜBİTAK'ın UİDB sistemi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Türkiye ve Birleşik Krallık'taki bilim ve teknoloji alanında akademik iş birliklerini desteklemek ve yaygınlaştırmak üzere hayata geçirilen Newton-Katip Çelebi Fonu, iki ülkedeki bilimsel araştırma ve inovasyon kapasitesini bir araya getirerek Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve toplumsal refaha katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye'deki sorunlara ortak çözümler geliştirilmesini amaçlayan fon, 20 Nisan tarihi itibariyle Institutional Links Programı için her iki ülkeden katılımcılar için açık çağrı başlatıyor.

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabilecek projeler aranıyor

Institutional Links Programı, ortak yürütülen bilimsel araştırmalar yoluyla bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını amaçlıyor. Fon ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve toplumsal refahının artmasına katkı sağlayabilecek, düşük gelirli ve nüfusun sorunlarına çözüm oluşturabilecek projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

2014 yılından bu yana süregelen fonun Türkiye'deki araştırmacılar tarafından en çok tanınan programı olan Institutional Links, '2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İş birliği Programı' kapsamında iki kurum tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Türk yürütücü ortaklara 720 bin TL destek

Açık çağrı başvuruları için kriterlerin en başında, projelerin hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'tan birer ana iş ortağını içermek zorunda olması geliyor. Türk yürütücü ortaklara azami 720 bin TL, Birleşik Krallık tarafındaki yürütücü ortaklara ise azami 150 bin Sterlin destek sağlanıyor.

Institutional Links Programı kapsamında sağlık, enerji, tarım ve gıda, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine imalatı, robotik sistem teknolojileri, üretim teknolojileri, otomasyon sistemleri, makine tasarım ve imalatı, otomotiv, madencilik ve sosyal bilimler gibi iş birliği araştırma alanlarındaki başvurular öncelikli kabul ediliyor.

Kaynak: Bültenler