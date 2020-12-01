TUBİTAK ürün takip sistemi nedir? Maskelerin tıbbi maske olduğu nasıl anlaşılır? Gerçek maskeyi anlamanın yol nedir?
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TUBİTAK ürün takip sistemi nedir? Maskelerin tıbbi maske olduğu nasıl anlaşılır? Gerçek maskeyi anlamanın yol nedir?

01.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:59
TUBİTAK ürün takip sistemi nedir? Maskelerin tıbbi maske olduğu nasıl anlaşılır? Gerçek maskeyi anlamanın yol nedir?

TÜBİTAK, satın alınan maskelerin tıbbi maske olup olmadığını anlamaya yarayan bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Peki, Maskelerin tıbbi maske olduğu nasıl anlaşılır? TUBİTAK ürün takip sistemi nedir

? Hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler artık her yerde satılıyor. Eczaneler dışında marketler, bakkallar hatta tezgahlarda bile görmek mümkün Maskelerin tıbbi maske olduğu nasıl anlaşılır? TUBİTAK ürün takip sistemi nedir? İşte, detaylar…

TUBİTAK ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ NEDİR?

Kullanılan maskelerin 3 katlı ve tıbbi maskeler olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bizim için önemli olan üretilmiş olan maskenin marka değeri kadar onun kalitesi de önemli. Dolayısı ile son tüketici olan bizlerin satın alınmış ürünün bir ürün takip sistemi (ÜTS) ile yani TÜBİTAK'ın yaratmış olduğu sistem ile son noktayı koymuş oluyoruz. Çünkü ne aldığımızı ve nasıl bir ürün aldığımızı anlamış oluyoruz. Bizim için önem arz ediyor. Aksi takdirde merdiven altı ürünlerin risk yarattığını asla unutmamak gerekir. Cep telefonlarımıza bu 'Ürün Takip Sistemi'ni indirebiliriz. Bilgisayarlarımızdan da aynı şekilde. Bu TÜBİTAK'ın bir uygulamasıdır. Bu uygulama sonucunda satın aldığımız ürünün gerçekten bir maske olup olmadığını anlamak mümkün. Aksi takdirde bez de kullanılabilir, kağıdı da koyabilirler. Bunların koruyuculuğunun ne olup olmadığını biz tüketicilerin yani satın alanların bilmesi gerekir" diye konuştu.

MASKELERİN TIBBİ MASKE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

ÜTS uygulamasını gösteren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Şunu unutmamak gerekiyor. Maske konusu bir fırsata dönebiliyor maalesef. Merdiven altı çok fazla ürün olabiliyor. Bu Ürün Takip Sistemi ile ürünümüzün bizi koruyup koruyamadığını anlamış olacağız. Dolayısı ile bizim yapmamız gereken indirdiğimiz bu uygulama ile satın alırken sadece cep telefonumuzla karekod ile okuttuğunuz zaman ürünün gerçekten bizim için anlamlı bir maske olup olmadığını, doğru bir maske olup olmadığını, merdiven altı bir ürün olup olmadığını anlamamız mümkün olacak. Aynı şekilde uygulamayı bilgisayarınızdan açıp maske kutusundaki barkod numarasını yazarak maskenin tıbbi olup olmadığını, nerede ve hangi tarihte üretildiği gibi birçok bilgiyi öğrenmek mümkün" ifadelerini kullandı.

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