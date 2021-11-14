TÜBİTAK'tan Müsilaj Konulu Sanal Konferans

TÜBİTAK tarafından açılan Müsilaj Araştırmaları Çağrısı kapsamında desteklenen projelerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu ve TÜBİTAK Ortak Girişimiyle "TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı" düzenlenecek.

17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 10. 30-16. 00 arasında gerçekleştirilecek olan Konferansa, tensipleri halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK katılarak açılış konuşması yapacaklar. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN ile Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL'ın da açılış konuşmacıları arasında yer aldığı etkinliğin programına ulaşmak için tıklayınız.

Etkinliğin açılış konuşmaları oturumunun ardından Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumları yapılacaktır.

Etkinliğin öğleden sonraki kısmında ise 5 paralel oturumda TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı kapsamında desteklenen projelere ilişkin kamuoyunda bilim temelli farkındalık oluşturmak amacıyla 5 paralel oturum ile proje sunumları gerçekleştirilecek.

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulunun yönlendirmesiyle açılan Müsilaj Araştırmaları Çağrısı kapsamında 37 proje desteklendi. Bu projelerde 31 farklı kurum/kuruluştan 153 araştırmacı yerli ve milli çözümler oluşturmak üzere bir araya geldi.

Konferans kapsamında düzenlenecek çevrim içi oturumları gün boyunca https://youtube. com/tubitak adresinden takip edebilirsiniz.

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