TÜBİTAK - SDF Ortak Proje Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan - SDF) arasında imzalanan 27 Mayıs 2015 tarihli İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, Türkiye ve Azerbaycan'daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan...