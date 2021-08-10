TÜBİTAK - SDF Ortak Proje Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan - SDF) arasında imzalanan 27 Mayıs 2015 tarihli İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, Türkiye ve Azerbaycan'daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan...
TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan - SDF) arasında imzalanan 27 Mayıs 2015 tarihli İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, Türkiye ve Azerbaycan'daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.
09 Ağustos 2021 - 05 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan bahse konu çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere, https://uidb-pbs. tubitak. gov. tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.
Çağrı Metni için lütfen tıklayınız.
Kaynak: Habermetre