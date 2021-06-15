TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret ederek, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret ederek, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ile bir araya geldi. Ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak da eşlik etti.

Daha sonra Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve yönetim ile birlikte Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, mRNA Covid-19 Aşısı Geliştirilmesi Projesi'nin yürütüldüğü laboratuvarları inceledi; proje hakkında Doç. Dr. Nadir Koçak'tan bilgi aldı. Veteriner Fakültesini de ziyaret eden Prof. Dr. Hasan Mandal'a, Prof. Dr. Osman Erganiş'in yürütücülüğünde hazırlanan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan Faz-1 klinik çalışma için onay alarak Ankara Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlanan, İnaktif Covid-19 Aşısı Geliştirilmesi Projesi hakkında bilgiler verildi. - KONYA

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Sarp Akkaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:25:31. #1.16#

title