TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2)

06.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:55

'AKILLI SİSTEMLERLE YÖNETİLEN ŞEHİRLER OLUŞACAK'

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nce 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, gelecek teknolojileri konusunda sunum yaptı. Mandal, sunumunun ardından öğrenci ve öğretim üyelerinin sorularını cevapladı. Bir öğretim görevlisinin sunumuyla ilgili sorusu üzerine TÜBİTAK Başkanı Mandal, şöyle konuştu: "Gelecekte polis ve askeri kuvvetlerin ötesinde, akıllı sistemlerle yönetilen şehirler oluşacak. Gelecek hafta Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde, Türkiye'yi topyekun içine alan akıllı şehirler ve belediyeler toplantısı yapılacak. Gelecekte bunun içine bakıldığında 'akıllı' kavramı, bizde hala moda bir kavram. Yani makyajlı bir kavram. Akıllı dediğiniz zaman siz iyi bir şey yapıyorsunuz. Akıllı kavramını sadece bir dijitalleşme olarak görüyorsak biz çoktan kaybettik. O yüzden akıllı kavramını çok iyi anlayıp yani etik değerleri ile aynı zamanda kültürü ile coğrafyası ile değerlendirilmeli. O yüzden niçin Tokat akıllı tarımda, akıllı şehirleşmede, akıllı güvenlikte örnek şehir olmasın? Bunun içim yatırıma gerek yok, sadece bir vizyona ve topyekun çalışmaya ihtiyaç var."

Kaynak: DHA