TÜBİTAK 4007 MUĞLA'NIN BİLİM YOLCULARI BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

MUĞLA (Habermetre) - TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamındaki " Muğla'nın Bilim Yolcuları" Projesinin etkinlikleri, 23-25 Ekim 2021 tarihleri arasında Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.

Projenin hedef kitlesini Muğla'da öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri oluşturuyor. Gerçekleştirilen etkinlik ile bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılması amaçlanıyor.

"Muğla'nın Bilim Yolcuları" Bilim Şenliği kapsamında 50 atölye çalışması sergilenecek. 84 kişilik dev proje ekibinin görev aldığı atölyelerde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden 33 akademisyen olmak üzere alanında uzman 17 öğretmen ve 34 rehber görev alıyor.

Bilim Şenliğimizin açılışı Vali Yardımcımız Ayhan Yazgan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay'ın katılımlarıyla 23 Aralık 2021 Saat 10. 00'da yapılacaktır.

Herkesi bilim yolculuğuna katılmaya bekliyoruz!

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