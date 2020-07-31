Tüberküloz çıkan bir kurbanlığın eti imha edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tüberküloz çıkan bir kurbanlığın eti imha edilecek

Malatya'da tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık bir büyükbaş hayvanın etleri imha edilecek.

31.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:46

Malatya'da tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık bir büyükbaş hayvanın etleri imha edilecek.

Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesinde ikamet eden Yaşar Pekşen,Kurban Bayramına 3 gün kala Canlı Hayan Pazarından bir büyükbaş kurbanlık satın aldıklarını söyledi.

Kurbanı kestiklerinde hayvanın ciğerinde ve kaburgalarında normal olmayan kabarcıklar görünce, fotoğrafını çekip veterinere gönderdiğini anlatan Pekşen, veterinerin hayvanın tüberküloz olduğunu kendisine söylediğini belirtti.

Büyükbaş hayvanın gayet sağlıklı gördüğü için satın aldıklarını hatırlatan Pekşer, "Bir aracı vasıtasıyla pazarlığımızı yaptık ve aldık. Kurbanlığı getirdik, 3 gün evde besledik. Kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner hayvanın tüberküloz olduğunu, etinin yenmeyeceğini söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kestiğimizde hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu. Dış görünüşü çok güzeldi. Yemi yiyor, suyu içiyordu. Kesince değişik şekler çıktı." diye konuştu.

Pekşen, kesilen hayvanın etlerinin imha edilmesi amacıyla belediyeye müracaat ettiklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Tarım Orman ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı fiziksel incelemede hayvanda tüberküloz olduğunun belirlendiği ve rapor tutulduğu öğrenildi.

Tüberküloz çıkan bir kurbanlığın eti imha edilecek

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Politika
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı 3. Sayfa
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Ekonomi
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayıldı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayıldı
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi
Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti
Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplarla doldu! Şimdiye kadar 5282 kişi yaralandı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplarla doldu! Şimdiye kadar 5282 kişi yaralandı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler İlhan Cihaner Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Ozan Güven Merve Boluğur Nebahat Çehre
Spor İrfan Buz Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Daha Fazla Bursa Asker Bayram Yunanistan
Şu an buradasınız: Tüberküloz çıkan bir kurbanlığın eti imha edilecek - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 19:09:25. #1.14#
title