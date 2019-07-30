Tuba Büyüküstün yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yayınladığı tatil fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı.

TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İmajını değiştiren Tuba Büyüküstün'ü hayranları tanımakta zorluk çekti. Büyüküstün'ün yeni imajını yayınladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

"NE OLUR EKRANA DÖN"

Tuba Büyüküstün'ün takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Büyüküstün'ün bir takipçisi fotoğrafa, "Çok güzel olmuşsun. Yeni dizi istiyoruz ne olur ekrana dön." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bayıldım." yorumunu yaptı.