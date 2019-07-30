Tuba Büyüküstün yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi!
Ekranlardan bir süredir uzak kalan Tuba Büyüküstün, yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi. Büyüküstün'ün bir takipçisi fotoğrafa, "Çok güzel olmuşsun. Yeni dizi istiyoruz ne olur ekrana dön." yorumunu yaptı.
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yayınladığı tatil fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı.
TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
İmajını değiştiren Tuba Büyüküstün'ü hayranları tanımakta zorluk çekti. Büyüküstün'ün yeni imajını yayınladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
"NE OLUR EKRANA DÖN"
Tuba Büyüküstün'ün takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Büyüküstün'ün bir takipçisi fotoğrafa, "Çok güzel olmuşsun. Yeni dizi istiyoruz ne olur ekrana dön." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bayıldım." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (7)
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bu kadın he halıyle cok guzelllCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yıllar önce karadenizde yüreğine sor filminde oynamıştı. . . gayet başarılı güzel oyuncu. . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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IGRENCCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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NE KADAR AYIP. BİR BAYANA SÖYLENECEK LAF MI ALLAH İÇİN SÖYLE3 2 Yayından Kaldır
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SENMİİ1 1 Yayından Kaldır
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Ekranlara dönünce ne oluyor yaa neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamadımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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SANA NEEE2 1 Yayından Kaldır
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