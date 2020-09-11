Tuan Tunalı kimdir? Tuan Tunalı nereli, kaç yaşında? Tuan Tunalı eski eşi kim?
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Tuan Tunalı kimdir? Tuan Tunalı nereli, kaç yaşında? Tuan Tunalı eski eşi kim?

Deniz Yıldızı adlı dizi ile dikkatleri üzerine çeken Tuan Tunalı, Yasak Elma ve Erkenci Kuş dizilerinde de boy gösterdi. Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünde eğitim gördü. Tuan Tunalı neden boşandı?

Tuan Tunalı kimdir? Tuan Tunalı nereli, kaç yaşında? Tuan Tunalı eski eşi kim?
11.09.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:15

Tuan Tunalı, Deniz Yıldızı dizisinde birlikte yer aldığı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikah masasına otursa da çift 2018 yılında boşandı. 2001 yılında Best Promising Model ve 2008 yılında da Best Press Model Yarışmalarına katıldı. İşte, Tuan Tunalı hakkında detaylar...

TUAN TUNALI KİMDİR?

Tunalı, 2 Aralık 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Büyük Kolej, Kolej XXIII ve Tevfik Fikret Lisesinde eğitim gördükten sonra, lisansını Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimi için de Paris'te, Sinema Bölümü üzerine MBA okuluna gitti.

Tuan Tunalı kimdir? Tuan Tunalı nereli, kaç yaşında? Tuan Tunalı eski eşi kim?

Tuan Tunalı, 2001 yılında Best Promising Model ve 2008 yılında da Best Press Model yarışmalarına katılarak Best Model unvanına layık görüldü. Profesyonel olarak Badminton, bilardo ve basketbol sporlarıyla ilgilenen genç oyuncu, İngilizce, Fransızca dillerinde de tercümanlık yapıyor.

Tuan Tunalı kimdir? Tuan Tunalı nereli, kaç yaşında? Tuan Tunalı eski eşi kim?

Deniz Yıldızı dizisindeki rol arkadaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikah masasına oturdu, ancak ikili 2018 Nisan ayında boşandı. Bir süredir birlikte olduğu Rus sevgilisi Yana Mazanova ile 11 Eylül 2020 tarihinde evlilik kararı aldı.

Tuan Tunalı kimdir? Tuan Tunalı nereli, kaç yaşında? Tuan Tunalı eski eşi kim?

DİZİLERİ

Yasak Elma (Mete, 2018)

Erkenci Kuş (Metin, 2018)

Deniz Yıldızı (7 Sezon, Özgür, 2009-2015)

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