TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri düzenlenen etkinlikle projelerini sundu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri, Balkan Kongre Merkezi Fuayesi'nde düzenlenen etkinlikle hazırladıkları projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, 3. sınıf öğrencilerin seminer dersinde hazırladıkları çalışmaları poster sunumuyla anlattıklarını söyledi.

Prof. Dr. Kaya, genetik mühendisliğinin Kovid-19 salgınıyla birlikte en öne çıkan mesleklerin başında geldiğini ifade etti.

Öğrencilerin güncel konularda sunum hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, şunları kaydetti:

"3. sınıf öğrencilerimiz hazırladıkları çalışmaları poster sunumu haline getirdi. Seminer dersi kapsamında hazırlanan projeleri burada sunuyorlar. Bunu her yıl yapıyoruz. Önemli olan öğrencilerin dünyadaki güncel problemleri yakından takip edip bu yönde çalışmalar yapmaları. Bunun yanında bu çalışmaları yaparken, çalışmalarını da en güzel şekilde sunup kendilerini ifade edebilmeleri."

Öğrencilerden Semih Aytuğ Şimşek ise hazırladıkları projelerin sunumlarını yaptıklarını belirtti.