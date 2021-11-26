TTK A Tipi Misafirhanesinin İlimiz Turizmine Kazandırılması Amacıyla Yapılabilecek Çalışmalar Konusunda Toplantı Yapıldı

ZONGULDAK (Habermetre) - Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, TTK A Tipi misafirhanesinin ilimiz turizmine kazandırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar konusunda Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a bilgilendirmede bulundular.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?