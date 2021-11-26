TTK A Tipi Misafirhanesinin İlimiz Turizmine Kazandırılması Amacıyla Yapılabilecek Çalışmalar Konusunda Toplantı Yapıldı - Haberler
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TTK A Tipi Misafirhanesinin İlimiz Turizmine Kazandırılması Amacıyla Yapılabilecek Çalışmalar Konusunda Toplantı Yapıldı

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TTK A Tipi Misafirhanesinin İlimiz Turizmine Kazandırılması Amacıyla Yapılabilecek Çalışmalar Konusunda Toplantı Yapıldı

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, TTK A Tipi misafirhanesinin ilimiz turizmine kazandırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar konusunda Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a bilgilendirmede bulundular.

ZONGULDAK (Habermetre) - Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, TTK A Tipi misafirhanesinin ilimiz turizmine kazandırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar konusunda Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a bilgilendirmede bulundular.

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