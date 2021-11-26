TTK A Tipi Misafirhanesinin İlimiz Turizmine Kazandırılması Amacıyla Yapılabilecek Çalışmalar Konusunda Toplantı Yapıldı
Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, TTK A Tipi misafirhanesinin ilimiz turizmine kazandırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar konusunda Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a bilgilendirmede bulundular.
ZONGULDAK (Habermetre) - Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, TTK A Tipi misafirhanesinin ilimiz turizmine kazandırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar konusunda Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a bilgilendirmede bulundular.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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