TŞOF Başkanı Apaydın: "Kaza sayısı 1 yılda 9 bin azalırken, olay yerinde ölenlerin sayısı yalnızca 10 kişi azaldı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2020'nin ilk üç ayında 90 bin 693, bu yıl ise 80 bin 783 kaza olduğunu hatırlatarak, "Kaza sayısı 1 yılda 9 bin azalırken, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yalnızca 10 kişi azalma oldu" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2020'nin ilk üç ayında 90 bin 693, bu yıl ise 80 bin 783 kaza olduğunu hatırlatarak, "Kaza sayısı 1 yılda 9 bin azalırken, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yalnızca 10 kişi azalma oldu" dedi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda tüm sürücülerin dikkatli olması için polise denk gelmek zorunda olmadığını hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu yılın ilk çeyreğinde 80 bin 783 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 391 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yollarımız geniş, cezalarımız yüksek, arabalarımız daha sağlam olmasına rağmen hala kazaları azaltamadıysak, sürücüler olarak hatayı kendimizde aramalıyız" açıklamasını yaptı.

Kazaların azalmasına rağmen ölümlerin azalmadığı ve motosikletlerin artık daha fazla kazaya karıştığına değinen Apaydın, şunları kaydetti:

"Mayıs ayının ilk haftası olarak belirlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda tüm sürücülerimizin, şoför esnafımızın trafikte daha dikkatli olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü kaza sayısında az seviyede düşüşler olsa da yine de yüksek sayılarda kaza ve ölüm haberleri geliyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl ilk 3 ayda 90 bin 693 kaza olurken, bu yıl 80 bin 783 kaza oldu. Kaza sayısı 1 yılda 9 bin kaza azalırken, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yalnızca 10 kişi azalma oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde otomobilden sonra en çok kazaya karışan araç türü kamyonet iken, bu yıl kamyonet ile motosiklet kaza sayısı eşitlendi. Bunda tabii pandemi nedeniyle eve siparişlerin ve dolayısıyla motokuryelerin artmasının payı büyük."

Trafikte öncelikle kurallara uyarak ve dikkatli davranarak herkesin güveninin sağlanacağını belirten Apaydın, "1,5 yıldır pandemi nedeniyle kişisel araçların kullanımı artarken, sokağa çıkma yasakları ve kısmi ile tam kapanmalarla trafikte araç sayısında azalma oldu. Koşullar ne olursa olsun kaza sayısındaki az düşüş, ölümlü kazalarda bir değişiklik olmaması, artık motosikletlerin otomobilden sonra kazaya karışan ikinci araç türünde olması gibi etkenler mevcut. Trafikte en ufak bir hata, kendimizle birlikte kaç canın yanmasına neden olacak bu öngörülebilir bir şey değil. Dolayısıyla önce dikkat, sonra kurallara uymak, maddi manevi bizleri karayolunda korumak için öncelikli davranışlardır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı