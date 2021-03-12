TŞOF Başkanı Apaydın: "İstiklal Marşı'mız 100 yıllık bir çınar oldu"
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TŞOF Başkanı Apaydın: "İstiklal Marşı'mız 100 yıllık bir çınar oldu"

12.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:14
TŞOF Başkanı Apaydın:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "O zorlu, ama bir o kadar da destansı günlerin en güzel tasvirlerinden biri olan İstiklal Marşı'mız 100 yıllık bir çınar oldu" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "O zorlu, ama bir o kadar da destansı günlerin en güzel tasvirlerinden biri olan İstiklal Marşı'mız 100 yıllık bir çınar oldu" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Apaydın mesajında şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamamış ve yaşamayacak olan milletimizin topraklarımız işgaldeyken göstermiş olduğu azim ve kararlılığı tarihte yerini her zaman koruyacaktır. O zorlu, ama bir o kadar da destansı günlerin en güzel tasvirlerinden biri olan İstiklal Marşı'mız 100 yıllık bir çınar oldu. Özgürlüğümüzü, mücadelemizi, azmimizi en güzel anlatan belgelerden biri olan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, marşımızı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u, besteleyen Osman Zeki Üngör'ü ve aziz şehitlerimiz ile değerli gazilerimizi saygıyla anıyor, bir asırlık olan İstiklal Marşımızın yıldönümünü kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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