TSO üyeleri bilgilendirildi

11.08.2019 10:48

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), üyelerine devlet destekleri hakkında bilgiler verildi.

TSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nur Feyza Halat tarafından oda üyelerine bilgilendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Yeni yatırımların teşvik edilmesi, iş hacimlerinin gelişmesi, işletmelerin güçlendirilmesi, hedefleriyle farklı kamu kurumları tarafından sağlanan desteklerin en iyi şekilde anlatılması amacıyla faaliyetler düzenlediklerini bildiren Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bölge ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak, üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, Ajans faaliyetleri ve özellikle devlet destekleri hakkında bilgilendirmek amacıyla TRAKYAKA ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, TRAKYAKA Kırklareli Yatırım Destek Ofisi uzmanları tarafından odamızda bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. Yapılacak olan bu bilgilendirmelerin tarihlerini üyelerimize bildireceğiz. Desteklemeler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmeleri amacıyla üyelerimizi odamıza bekliyoruz."

Kaynak: AA