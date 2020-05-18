TSO Başkanı Mescier'den Kadir Gecesi mesajı
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TSO Başkanı Mescier'den Kadir Gecesi mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TSO Başkanı Mescier'den Kadir Gecesi mesajı
18.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:18

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkanı Mescier, mesajda, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün birlikte ellerimizi semaya açtığımızda tüm dualarımız insanlığın huzuru, sağlık ve sıhhati, sıkıntıların son bulması, salgın nedeniyle geçirdiğimiz zor günlerin bitmesi, devletimizin selameti, güven, kardeşlik ve sevginin hakim olduğu günler görebilmek için olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bu gecenin barış, huzur ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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