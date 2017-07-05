Tskb'ye 300 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 12 ülkeden toplam 18 bankanın katılımıyla 300 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 300 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını uluslararası bankaların katılımıyla 4 Temmuz Salı günü imzaladığını açıkladı. Mevcut sektör ortalamasının üzerindeki yüzde 108'lik başarılı yenileme oranıyla sağlanan kredi, TSKB'nin en yüksek tutardaki sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyor. Yapılan açıklamaya göre; TSKB sendikasyon kredisi anlaşmasında koordinatör banka ve dokümantasyon temsilciliğini Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg üstlenirken, Bayerische Landesbank kredi temsilcisi olarak yer aldı. 12 ülkeden toplam 18 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyon kredisinde, TSKB'nin daha önceki sendikasyon kredilerinde yer alan güçlü iş ortaklarının yanı sıra yeni katılımcı bankalarla da işbirlikleri geliştirildi. Anlaşma, Bank ABC, BayernLB, CITI, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, HSBC Bank plc, ING, Société Générale, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, UniCredit Bank AG, BNP Paribas, J.P. Morgan Limited, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Raiffeisen Bank International AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, London Branch, Banka Kombtare Tregtare Sh.a., Doha Bank, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main'ın katılımıyla sağlandı.



367 gün vadeli ve faiz oranı euribor/libor + yüzde 1.15 olarak gerçekleşen sendikasyon kredisi, euro ve dolar olmak üzere iki farklı dilimden oluşuyor.



Sendikasyon kredisi ile ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Suat İnce şunları söyledi, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2017 yılında da sendikasyon kredimizi sektördeki mevcut yenileme oranlarının üzerindeki yüzde 108'lik bir oranla temin ettik. Uluslararası prestijli bankaların katılımı ile sağladığımız sendikasyon kredimizin tutarını bu yıl da artırarak 300 milyon dolara yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sendikasyon kredimizin bu performansıyla, uluslararası finans dünyasında Türkiye ekonomisine ve TSKB'ye duyulan güvenin bir kere daha teyit edildiğini görüyoruz. Sendikasyon kredimizle, öncelikli olarak özel sektör firmalarının dış ticaret finansmanı ihtiyaçları konusunda çözümler sunacağız. 67'nci yılımızı geride bırakırken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz uzun soluklu işbirliklerini güçlendirmeye, yenilikçi fikirlerle kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve ülkemizin kalkınmasına verdiğimiz desteği artırmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL