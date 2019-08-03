TSKB'nin Aktif Büyüklüğü 41,6 Milyar TL'ye ulaştı

TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL'ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ekonomideki dengelenme sürecinde güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik. Kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek olma misyonunun bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kapsamda, ekonomiye verdiğimiz katkıyı daha da güçlendirmek adına kaynak portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni temalar bulma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2019 yılının ilk yarısına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 8,7 artırarak 41,6 milyar TL'ye ulaştırdı. Bankanın kredi portföyü aynı dönemde yüzde 8,4 artışla 30,6 milyar TL'ye yükseldi.

TSKB'nin özkaynak büyüklüğü 4,8 milyar liraya ulaşırken, altı aylık net dönem kârı 380,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Banka bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,0 özkaynak getiri oranı elde etti. Sermaye yeterlilik oranı ise %16,4'e yükseldi.

"Güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik"

TSKB'nin finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Suat İnce: "Global kaynak sağlayıcılarıyla yarattığımız sinerjiyle pek çok alanda yenilikçi uygulamaları Türkiye'ye getiren ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun son örneği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Türkiye'de sadece TSKB ile imzaladığı risk paylaşımı işbirliği anlaşması oldu. Bu anlaşmayla özel sektöre yatırım ve işletme kredisi olarak EBRD ile birlikte 100 milyon Euro tutarına kadar kaynak sağlayacağız" dedi.

TSKB, Temmuz ayı içinde, uluslararası piyasalarda önde gelen 12 farklı ülkenin prestijli bankalarının katılımı ile 367 gün vadeli 97,5 milyon Euro ve 67,5 milyon dolar olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Banka ayrıca uluslararası piyasalarda ihraç fırsat pencerelerine verimli şekilde erişim sunan GMTN (Global Medium Term Note) program büyüklüğünü 1,4 milyar ABD Dolarından 2 milyar ABD Dolarına yükseltti.

TSKB'nin değişime her zaman uyum sağladığını ve yaklaşık 70 yıldır başarıyla yaptığı üzere kalkınmaya destek yolunda kararlılıkla ilerlediğini söyleyen Suat İnce, "Ekonomideki dengelenme sürecinde güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik. Kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek olma misyonunun bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kapsamda, ekonomiye verdiğimiz katkıyı daha da güçlendirmek adına kaynak portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni temalar bulma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Önümüzdeki dönemde gerek kredilendirme gerekse danışman bankacılık hizmetleri ile ülkemizin kalkınma hedeflerine artan oranda katkı vermeye devam edeceğiz"

TSKB'nin Türkiye'nin kalkınma finansmanı alanında öncü özel bankası olduğunu vurgulayan Suat İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "TSKB olarak özel sektörün yatırımları için sağladığımız temalı kredilerimiz, öngörülü ve yenilikçi finansman kapasitemizin yanında kalkınma bankacılığı alanındaki birikimimiz sayesinde danışmanlık hizmetlerimizle de iş dünyasına katma değer yaratıyoruz. Bankamızın ekonomi, finans ve teknik danışman kadrolarıyla öne çıkan uzman ekipleri; kurumlara dönüşüm, gelişim ve sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik ediyor. Kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı alanında da bankamızın etkinliğini artırmak üzere yepyeni bir çalışma modeline geçmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde gerek kredilendirme gerekse danışmanlık hizmetlerimizle ülkemizin kalkınma hikâyesine artan oranda katkı vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler