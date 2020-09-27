TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
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TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

27.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:19

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilerek atış testlerini başarıyla geçen 25 milimetrelik uçaksavar topu sistemini envanterine katmaya hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilerek atış testlerini başarıyla geçen 25 milimetrelik uçaksavar topu sistemini envanterine katmaya hazırlanıyor.

Modern silah ve mühimmatlara yönelik üretimlerini Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak yoğunlaştıran Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni bir yerli silah sisteminin üretiminde daha sona yaklaştı.

TSK'nin muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak askeri stratejilerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah, döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında ana silah olarak görev yapabilecek. Birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğine sahip 25 mm silah sistemi, MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğündeki atışlı testlerini başarıyla tamamladı.

TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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