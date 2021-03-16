Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

Milli Savunma Bakanlığı TSK ve ABD unsurlarının Doğu Akdeniz'de bugün ortak eğitim yapacağını duyurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik, bugün Rodos güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek ortak eğitim faaliyetinde bulunacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapılacak.

YUNANİSTAN, TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

Doğu Akdeniz'de aylardır gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına yalnızca 7.5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenlemişti. Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirmiş, tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edilmişti. Atina hükümeti, böylece Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.