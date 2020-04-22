TSK'den ihraç edilmesine rağmen askeri kimlik taşıyınca gözaltına alındı
Malatya'da, TSK'den ihraç olmasına rağmen askeri kimlik kullanan şüpheli gözaltına alındı.
22.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:10
Malatya'da, TSK'den ihraç olmasına rağmen askeri kimlik kullanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada şüphelinin TSK'den ihraç olmasına rağmen askeri personel kimliği taşıdığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, Beydağı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Kaynak: AA