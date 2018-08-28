TSK'dan "Zaferi Müjdeleyen Türk Süvarileri" Klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), altı serilik Zafer Haftası sunumunun dördüncü klibi olan "Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri" klibini paylaştı. TSK tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, 28 Ağustos sabahı taarruza geçen süvari kolordusunun Afyonkarahisar'ın kuzeyinde yer alan Döğer'i zapt ederek Altıntaş istikametinde ilerlediği vurgulandı. Şiddetli takip neticesinde Kütahya yolunun, Yunan ordusuna kapatıldığı gibi düşmanın İzmir tarafına çekilmesine de engel olunduğu kaydedildi.

(İHA)