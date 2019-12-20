TSE'den Gaziantep Üniversitesine dört kalite ve hijyen belgesi

20.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:06

Kalite Yönetim Sistemi ve Hijyen Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazanan Gaziantep Üniversitesine belgelerini Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin takdim etti.



Gaziantep Üniversitesinin kalite çalışmaları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Diş Hekimliği Fakültesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürlüğüne kalite belgesi, GAÜN Sporium ise hijyen belgesi verildi. GAÜN Mavera Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan belge takdim törenine Gaziantep Valisi Davut Gül,, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, TSE Başkanı Adem Şahin ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.



Şahin: "GAÜN kalite noktasında bütünleşik bir yapıya gidiyor"



Belge takdim töreninde açıklamalarda bulunan ve Gaziantep Üniversitesinin kalite noktasında bütünleşik bir yapıya doğru gittiğini aktaran TSE Başkanı Adem Şahin, "Gaziantep Üniversitesi, bu bölgede çok köklü eğitim kurumlarından bir tanesi. Türk bilim hayatına Türk eğitim hayatına çok önemli katkılar sağlamış bir üniversite. Bugün bu üniversitemize 4 belge vereceğiz. Bu 4 belgeyi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü ile GAÜN Spor Merkezi'ne vereceğiz. Bu birimler öyle bir yapı ortaya koyuyor ki bunun bir adım sonrasında üniversitenin bütün hizmetleri kalite yönetim sistemleri arasında bütünleşik bir yapıya doğru gidiyor. Ben bu noktada rektörümüze ve katkı veren bütün değerli arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bizim bu konuya bakışımız sadece bir belge vermek değil. Sonuçta biz ülkemizin kaynaklarını daha iyi kullanmak adına bir arayışın, bir çabanın içerisindeyiz ve bunun sonucunu belgelendiriyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizin de bunu yapmış olması önemli. Ben bugün yapacağımız bu belge töreni sonrasında çalışmaları belge ile taşlanmış olan her bir birimin yaptıkları faaliyetler ile daha etkin, daha verimli hizmet sunacağına inanıyorum" dedi.



"Tüm üniversiteyi TSE kalitesine ulaştıracağız"



Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, amaçlarının bütün üniversiteyi kaliteli kurumsal bir yapıya ulaştırmak olduğunu aktararak, "Tüm üniversiteyi TSE standartları açısından eğitim kalitesi ile birlikte kurumsal bir yapıya dönüştürme amacındayız. Tabi ki sadece eğitim kalitesini değil ortam ve hijyen açısından da bunları yapmaya çalışıyoruz Bu yaparken de özellikle Türkiye'de örnek numunelerden birisi olan Naci Topçuoğlu Akredite Laboratuvar ile dünya standartlarında üretim yapacağız. Bir ayakkabının dünya standartlarındaki testleri Gaziantep Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. Diğer taraftan Gaziantep Üniversitesinin bilimdeki öncülüğünün yanı sıra kültür ve sanatta şehre kattığı öngörülü çalışmalar da şehrin öncülüğünü yapmasından dolayı Motif Halk Bilimi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yetki büyük ödülü Gaziantep Üniversitesi'ne verilecek. Özetle çok çalışıyoruz ama bu çalışmaların sonucunda da çok güzel şeyler elde ediyoruz. Bunu dış paydaşlarımız da çok iyi görüyorlar ve burada bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



"Üniversiteler şehre ve ülkeye değer katıyor"



Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep Üniversitesinin şehre değer kattığını ifade ederek, "Üniversitelerin şehir açısından da bölge açısından da örnek olma gibi bir misyonları var. Dünyaya baktığımızda kalite belgeleri başta olmak üzere marka, patent, coğrafi tescil ve buna benzer sertifikalar, buna benzer kazanımlar ülkelere değer katıyor. Üniversitenin kendi hayatında yapmadığı, kendisinin uygulamadığı hiçbir şeyi bir başkasına örnek gösterme şansı yok. Bu açıdan ben bu başarıyı elde eden hem rektörümüzü hem de her birimimizi tek tek tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesine bu kalite belgesini almakla örnek oluyorsunuz. Söylediklerinizi kendi kurumlarınızda da uygulamış oluyorsunuz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından TSE Başkanı Adem Şahin, Vali Davut Gül ve Rektör Gür tarafından GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ile Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü'ne kalite belgesi, GAÜN Sporium'a ise hijyen belgesi takdim edildi.



Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA