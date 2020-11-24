Trump yönetimi sonunda Biden'ın başkanlığı için geçiş sürecini başlattı

ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi.

ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi. CNN'in haberine göre GSA, Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmak için hazır olduğunu Biden'a bildirdi.

GSA'in Trump tarafından atanmış olan yöneticisi Emily Murphy'nin pazartesi günü Biden'a gönderdiği ve CNN'in ele geçirdiği mektup, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgisini kabul eden ilk adım.

Trump ise attığı tweetinde Emily Murphy'nin ve ailesinin tehdit edildiğini, artık bunun gerçekleşmesini istemediği kaleme aldı.

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