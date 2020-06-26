Trump yönetimi, Obamacare'in iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trump yönetimi, Obamacare'in iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Obamacare olarak bilinen Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Trump yönetimi, Obamacare'in iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu
26.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:34

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Obamacare olarak bilinen Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminden sağlık sektörüne yönelik tartışılacak bir adım geldi. Trump yönetimi, halk arasında "Obamacare" olarak bilinen ve devlet destekli "sağlık sigortası" sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın (ACA) iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu Başsavcı Noel Francisco'nun dün gece saatlerinde yaptığı belirtildi. Francisco başvuruda, Kongrenin 2017'de çıkardığı vergi düzenlemesi sonrası sağlık sigortası yaptırmayan kişilere verilecek para cezalarını kaldırdığını, bu nedenle zorunluluk ortadan kalktığı için yasanın tamamen geçersiz sayılmasını talep etti. Francisco, "Başka bir analize gerek yok. Bireysel zorunluluk hükümleri geçersiz kılındığında yasanın geri kalanı faaliyet gösteremez" dedi.

23 MİLYON AMERİKALI İŞSİZ KALABİLİR

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, "Trump ve Cumhuriyetçilerin korona virüs krizinin ortasında Bakım Yasası'nı ortadan kaldırma kampanyası, anlaşılmaz bir zulüm" dedi.

Pelosi, başvurunun kabul edilmesi halinde 23 milyon Amerikalının sağlık sigortasını tamamen kaybedebileceğini belirtti. Pelosi, Trump yönetiminin söz konusu girişimi hakkında yasal bir gerekçe ve ahlaki bir mazeretinin bulunmadığını ifade etti.

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 125 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 500 bini geçti. Salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de Obamacare'in iptal edilmesi, Kasım ayındaki Başkanlık seçiminin de en önemli gündem maddelerinden birini oluşturacak.

Eski ABD Başkan Barack Obama döneminde 2010 yılında çıkarılan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası kapsamında, özel sigorta şirketlerinin vatandaşlar arasında ayrım yapmasının önüne geçilmişti. Ayrıca, devlet destekli sağlık yardımları da genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Cumhuriyetçiler ise söz konusu yasayı hükümetin sağlık sektörüne "aşırı müdahalesi" olarak görüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Adnan Menderes Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Trump yönetimi, Obamacare'in iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:39:12. #1.15#
title