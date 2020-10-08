Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti
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Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti

08.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:33

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda bir test yaptıracağını belirterek, "Beni Çin hasta etti" dedi.

Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra ilk canlı röportajını Fox News'e telefonla bağlanarak verdi. Kendisini gayet iyi hissettiğinin vurgulayan Trump, "Bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum." yorumunda bulundu.

"BENCE ARTIK TEMİZİM"

Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hiç test yaptırmadığını belirterek, "Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence virüs tamamen gitti. Bence artık tamamen temizim." dedi.

"BENİ ÇİN HASTA ETTİ"

Bir noktada Kovid-19'a yakalanacağını anladığını belirten Trump, "Sürekli dışarıda insanlarla bir aradaydım. Bir yerde artık hasta olacağımı anladım." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını konusunda Çin'e yönelik suçlamalarını da sürdüren Trump, "Beni Çin hasta etti." ifadesini kullandı.

BİDEN VE HARRİS'E SERT İFADELER

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a yönelik eleştirilerini de devam ettirdi, "Onun akli melekeleri başkan olmaya yetmez." dedi.

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris arasında dün akşam yapılan canlı yayın tartışmasını değerlendiren Trump, "Bu canavar (Harris) dün gece Pence ile canlı yayındaydı, dün gece kendi kendini yok etti. Bu canavarın söylediği her şey yalan." eleştirisinde bulundu.

Trump ayrıca Harris için, "komünist" ve "sevimsiz" sıfatlarını kullanarak, "O canavar sınırlarımızı açarak tüm tecavüzcülerin ve katillerin ülkemize gelmesini istiyor." diye konuştu.

Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları (6)
HEPSİ AYNI: despotlar hiç kendinde hata görmez, hep bir düşman bulmaya çalışır. .
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ÇİN: Bu da her şeyi benim üzerime atıyor
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CİKO: Hepimizi çin hasta etti reyiz sakin ol
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