ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım
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ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım

ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım
08.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 22:03

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişiminde ABD'nin parmağı olduğu iddialarını reddederek "Venezuela'ya darbe yapsaydım, böyle yapmazdım" dedi.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgisi olduğu iddialarını reddeden Trump, Nicolas Maduro yönetimini üstü kapalı biçimde tehdit etti.

"VENEZUELA'YA DARBE YAPSAYDIM BÖYLE YAPMAZIMDIM"

Trump, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Yönetimimin bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Eğer Venezuela ile ilgili bir şey yapsaydım böyle yapmazdım, biraz farklı yapardım. Adına da işgal denirdi." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, söz konusu girişimi düzenlediği belirtilen Amerikalı askerlerin sızma operasyonunun "beceriksizce" yapılmış kötü bir saldırı olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü. Devam eden operasyonda sızma girişiminde yer aldığı belirtilen toplam 23 kişi yakalanmıştı.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, muhalif lider Juan Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı açıklamıştı.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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