ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişiminde ABD'nin parmağı olduğu iddialarını reddederek "Venezuela'ya darbe yapsaydım, böyle yapmazdım" dedi.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgisi olduğu iddialarını reddeden Trump, Nicolas Maduro yönetimini üstü kapalı biçimde tehdit etti.

"VENEZUELA'YA DARBE YAPSAYDIM BÖYLE YAPMAZIMDIM"

Trump, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Yönetimimin bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Eğer Venezuela ile ilgili bir şey yapsaydım böyle yapmazdım, biraz farklı yapardım. Adına da işgal denirdi." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, söz konusu girişimi düzenlediği belirtilen Amerikalı askerlerin sızma operasyonunun "beceriksizce" yapılmış kötü bir saldırı olduğunu kaydetti.