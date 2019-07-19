Trump Türkiye'ye karşı yaptırımları engelleyebilir mi? Amerikan yasaları ne öngörüyor?
S-400 teslimatının başlamasının ardından ABD'nin Ankara'ya yönelik yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu gündemde çok fazla tartışılır hale geldi. Konu hakkında çelişkili beyanlarda bulunan ABD Başkanı Trump, CAATSA yasası kapsamında Ankara'ya karşı olası yaptırımları engelleyebilir mi?
Rus S-400 savunma sistemlerinin teslimatının başlamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'ya yönelik yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.
Amerikan senatörlerin Başkan Trump'a yaptırım kararı alması yönündeki baskıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Beyaz Saray'ın yaptırımları engelleme yetkisinin olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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