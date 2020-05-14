Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
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Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "dünyadaki en iyi savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35'lerin Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek gösterdi. Trump, "Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu.

Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
14.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:57

Trump, Fox Business kanalında Maria Bartiromo'ya verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in, Kovid-19 salgınının küresel bir hale gelmesinden sorumlu olduğunu savunan Trump, "Çin'e karşı atabileceğimiz birçok adım var. Çin ile tüm ilişkileri kesebilirdik. O zaman da 500 milyar dolar kar ederdik." dedi.

Trump, ABD'nin tedarik zinciri noktasında da Çin'e ve diğer ülkelere bağlılığının olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm ürünlerimizi ABD'de üretmeliyiz." diye konuştu.

TÜRKİYE VE F-35'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağımlılığı konusunda da Trump, "dünyadaki en iyi savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35'lerin Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek gösterdi.

Trump, "F-35'lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye'den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu.

ABD yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının ardından, geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı. Buna rağmen Trump'ın Türkiye'nin hala F-35 parçalarını temin ettiğini söylemesi kafa karışıklığına yol açtı.

Türkiye, 2002'den beri F-35 programının resmi ortağı olmuş ve ortaklık anlaşmasında Türkiye'nin 100 adet F-35 A tipi uçak satın alacağı kaydedilmişti. Türkiye'nin programdan resmi olarak çıkarılma süreci ise henüz tamamlanmadı.

TRUMP VE FAUCİ ARASINDA 'OKULLARIN AÇILMASI' ÇATLAĞI

Trump ayrıca, Kovid-19 salgınına rağmen ülkedeki okulların açılması konusunda, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi de olan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ile aynı fikirde olmadığını söyledi.

Fauci'nin daha önce kendisinin Çin'e sınırları kapatma kararına da karşı çıktığını ancak bu sayede binlerce ABD'linin hayatını kurtulduğunu kaydeden Trump, "Okulları açmalı ve ülkemizi eski haline kavuşturmalıyız. Bunu güvenli ama en hızlı şekilde yapmalıyız. Bu şekilde devam edemeyiz. Fauci ile okulların açılması konusunda kesinlikle aynı fikirde değilim." diye konuştu.

Trump, salgının ardından ekonominin eskisinden daha da iyi olacağına inandığını vurgulayarak, "Yine de kaybedilen canları geri getiremeyiz. Salgından dolayı ölü sayısının 100 bini bulacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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