Trump'tan S-400 yorumu: Durum adil değil; Türkiye Patriot istedi, ABD satmadı

Trump'tan S-400 yorumu: Durum adil değil; Türkiye Patriot istedi, ABD satmadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, S-400'ler konusunda Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ankara'nın ABD'den Patriot almak istediğini ancak Washington'ın buna yeşil ışık yakmadığını belirtti.

Trump'tan S-400 yorumu: Durum adil değil; Türkiye Patriot istedi, ABD satmadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, S-400'ler konusunda Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ankara'nın ABD'den Patriot almak istediğini ancak Washington'ın buna yeşil ışık yakmadığını belirtti.

Trump, Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot'ların satılmamasının yanlış olduğunu, bununla beraber, Rusya'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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